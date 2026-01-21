Haberler

Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında polisler kan bağışında bulundu. İlçe Emniyet Müdürü, kan bağışının önemine vurgu yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, polisler kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, kan bağışında bulunan personele teşekkür ederek, "Kan bağışı hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için gerekli. Bütün arkadaşlarıma, özellikle emniyet camiamıza kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş da duyarlılıklarından dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
500

