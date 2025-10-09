Kadirli Demirspor'dan Filistin İçin Antrenman
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Mart Kadirli Demirspor oyuncuları, antrenmanda Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak dayanışma gösterdi. Kulüp Başkanı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1. Amatör Küme takımlarından 7 Mart Kadirli Demirspor oyuncuları antrenmana Türk ve Filistin bayraklarıyla çıktı.
Kadirli sentetik futbol sahasındaki antrenmana Kadirli Müftüsü Yakup Etik ve Sumbas Müftüsü Aydın Kafes de katıldı.
Kulüp Başkanı Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, İsrail saldırılanlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Konuşmanın ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel