Haberler

Kadirli Demirspor'dan Filistin İçin Antrenman

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Mart Kadirli Demirspor oyuncuları, antrenmanda Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak dayanışma gösterdi. Kulüp Başkanı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1. Amatör Küme takımlarından 7 Mart Kadirli Demirspor oyuncuları antrenmana Türk ve Filistin bayraklarıyla çıktı.

Kadirli sentetik futbol sahasındaki antrenmana Kadirli Müftüsü Yakup Etik ve Sumbas Müftüsü Aydın Kafes de katıldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, İsrail saldırılanlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Konuşmanın ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.