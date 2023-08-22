Kadirli'deki yangın bölgesine 500 keklik salındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangınlarda zarar gören ormanlara, popülasyonun artırılması amacıyla 500 keklik bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Karatepe köyünde etkinlik düzenlendi. Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, İlçe Tarım Müdürü Fatin Rüştü Özeser, İlçe Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık'ın da katıldığı etkinlikte yangından zarar gören ormana 500 keklik salındı. Karatepe Aslantaş Milli Parklar Şefi Yüksel Abidinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce yangınlarda zarar gören ormanlara bırakılan kekliklerle bölgede popülasyonun arttırılmasının amaçlandığını belirtti.