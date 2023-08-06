Kadirli'deki Depremzedeler Konteynerlerde Elektrik Sıkıntısı Yaşıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olan evler yıkılarak depremzedelere konteyner dağıtılıyor. Ancak depremzedeler, konteynerlerin elektrik bağlantılarında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Depremzede Bilal Akgöllü "Konteynerin elektrik tesisatını siz çekeceksiniz dediler, elektrik tesisatını çektik. Klimayı da açtık sıcakta çocuk duramadı. Bu esnada konteynerden duman çıkmaya başladı, pis kokular geldi. Ben çocuğu aldım dışarı kaçtım" dedi. Havva Balyemez ise "Biz de bağlattık ama fişi takamıyoruz korkudan, tesisat yanıyormuş. Ne televizyon çalıştırabiliyoruz ne de buzdolabı çalıştırabiliyoruz, sıcaktan bayılmak üzereyiz. Yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cığcık köyünde evi ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen evler ekipler tarafından yıkılıyor. Evi yıkılan depremzedelere ise konteyner dağıtılıyor. Depremzedeler, konteynerlerde elektrik sıkıntısı yaşadıklarından şikayet etti. Depremzede Bilal Akgöllü ise şunları söyledi:

"KONTEYNERLERE GİRMEYİ KORKUYORUZ"

"Kahramanmaraş depreminde benim evim ağır hasar aldı. İlgili makamlar geldi ölçtü biçti, baktılar evin ağır hasarlı olduğunu söylediler. Bende telefon üzerinden konteynere yazıldım. Allah razı olsun konteynere getirdiler. Konteyner geleli 2-2,5 ay kadar oldu. İki üç gün önce de evi yıkacağız diye geldiler. Konteynerin elektrik tesisatını siz çekeceksiniz dediler, elektrik tesisatını çektik. Fakat bir gün sonra bana yardımcı olan arkadaşın çocuğu durmadı konteynerin içine koyduk, televizyonu açtık çizgi film kanalını. Klimayı da açtık, sıcakta çocuk duramadı. Bu esnada konteynerden duman çıkmaya başladı, pis kokular geldi. Ben çocuğu aldım dışarı kaçtım. Şalteri kapattım, o arada beni de ceyran çarptı. Ben yetkili makamlara bildirdim. Fakat şu ana kadar herhangi bir gelen giden olmadı. Biz de şimdi bu konteynere girmeyi korkuyoruz. Benim sorunumun çözülmesini rica ediyorum. Bana yardımcı olacak bir Allah kulu yok mu? Benim konteynerin yandığını duyan komşular konteynere ceyran çektirmeye korkuyor. Bu konteynerlerin yeniden kontrol edilmesini rica ediyoruz."

"ELEKTRİK BAĞLATMAYA KORKUYORUM"

Zekiye Akgöllü "Komşumun konteynere elektrik bağlamışlar o da yanmış şase yapmış, ben de elektrik bağlatmaya korkuyorum. Evimi de yıktılar şimdi karanlıkta kaldım. Bize de yardımcı olun Allah rızası için" dedi.

Havva Balyemez "Bizde bağlattık ama fişi takamıyoruz korkudan, tesisat yanıyormuş. Ne televizyon çalıştırabiliyoruz ne de buzdolabı çalıştırabiliyoruz, sıcaktan bayılmak üzereyiz. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.