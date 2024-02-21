Kadirli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 80 AK 567 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 ABT 440 plakalı otomobil ve D.A'nın kullandığı 01 BLS 30 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.