Kadirli'de Zabıta Ekiplerinden Toplu Taşıma Denetimi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarının temizliğini ve yolcu güvenliğini denetledi. Zabıta Müdürü, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolcu taşımacılığı yapılan araçların temizliğini kontrol etti.

Sıcak hava klima çalıştırılması ile yolcu güvenliği ve sayısını denetleyen ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, gazetecilere, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
