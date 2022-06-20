Kadirli'de yuvasından düşen serçe yavrusu tekrar yuvasına konuldu - Haberler

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Kadirli'de yuvasından düşen serçe yavrusu tekrar yuvasına konuldu

AA - Menderes Özat - Güncel
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Kadirli ilçesinde yuvasından düşen serçe yavrusunu itfaiye ekipleri tekrar yuvasına koydu.

Kadirli ilçesinde yuvasından düşen serçe yavrusunu itfaiye ekipleri tekrar yuvasına koydu.

Belediye hizmet binası kolonlarındaki yuvasından yere düşen serçe yavrusunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla yavruyu yuvasına tekrar koydu.

AA / Menderes Özat - Güncel

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