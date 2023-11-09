Kadirli'de Yaya Kazası: Bir Kadın Ağır Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kadın, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Tuğba Sarıgöz (32), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, Kamil Kara Bulvarı Belediye Karşı 15 Temmuz köprüsü civarında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Karşıya geçmeye çalışan Tuğba Sarıgöz'e Kazım A. yönetimindeki 80 DG 919 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Sarıgöz, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıgöz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kazım A. gözaltına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)