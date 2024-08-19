Kadirli'de traktör yangını: Araçta hasar oluştu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada çalışma yapan bir traktör alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan traktörde hasar oluştu.
Samet N'nin kullandığı 80 AFM 164 plakalı traktör, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki tarlada çalışma yaptığı sırada alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.