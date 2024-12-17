Kadirli'de Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtımı Gerçekleştirildi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, jandarma ve kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte traktör sürücülerine reflektör ve broşür dağıtıldı. Kazaların önlenmesi için 'Reflektör tak görünür ol' sloganı ile farkındalık oluşturuldu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.
Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığınca "Reflektör tak görünür ol" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Kazaların önlenmesi için traktör sürücülerine broşür dağıtan jandarma ekipleri, reflektör hediye etti.
Etkinliğe Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkan Vekili Burak Olgaç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Emre Eker ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler de katıldı.