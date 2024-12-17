Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti

Kadirli'de Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtımı Gerçekleştirildi

Kadirli'de Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtımı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, jandarma ve kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte traktör sürücülerine reflektör ve broşür dağıtıldı. Kazaların önlenmesi için 'Reflektör tak görünür ol' sloganı ile farkındalık oluşturuldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığınca "Reflektör tak görünür ol" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Kazaların önlenmesi için traktör sürücülerine broşür dağıtan jandarma ekipleri, reflektör hediye etti.

Etkinliğe Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkan Vekili Burak Olgaç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Emre Eker ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler de katıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
img

Ünlü isim Kent Lokantası'nda görüntülendi
img

İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
img

Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi
Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
11 bebekte 'Kurt adam sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan
Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? 18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA! Van okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da okullar tatil edildi mi? 18 Aralık okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Yarın okullar kar tatili mi, hangi illerde? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? A101 19 ARALIK 2024 KATALOĞU! 19 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? CANLI ALTIN KURU | 17 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.