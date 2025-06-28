Kadirli'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kadirli'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobil, kamyona çarparak kaza yaptı. Otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kadirli-Andırın kara yolu Kayasuyu mevkisinde, Serdar Daş'ın kullandığı 80 LB 804 plakalı otomobille sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 VL 491 plakalı kamyon çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Daş, araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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