Kadirli'de Tarımsal Su Canlandırma Projesi Başlatıldı
Türk Kızılay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'Tarımsal Su Canlandırma Projesi'ni hayata geçirerek 2 binden fazla çiftçinin yararlanmasını ve 5 bin hektar arazinin sulanmasını hedefliyor. Projede modern sulama teknikleri ve eğitimler de verilecek.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Tarımsal Su Canlandırma Projesi" başlatıldı.

Türk Kızılayın, Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliği işbirliğinde hayata geçirdiği proje kapsamında Vayvaylı köyündeki bir düğün salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muhtarlar ve çiftçilerin katıldığı toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, projeyle iki noktadaki atıl su kaynaklarının tarım arazileriyle buluşturulacağını söyledi.

Çalışmaya katkı sunanlara teşekkür eden Saygılı, şöyle konuştu:

"Projede 2 binden fazla çiftçinin yararlanması ve 5 bin hektar arazinin sulanması hedefleniyor. Pompa istasyonu ve altyapı tesisleri kuruldu. Çiftçilere modern sulama teknikleri, suyun verimli kullanımı ve teknolojik ekipmanlar konusunda eğitimler verilecek. Proje kısa vadede su sorunlarını çözecek, uzun vadede ise su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak."

Saygılı, ilçedeki programı kapsamında dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle kurulan butik mağazanın açılışını da yaptı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
