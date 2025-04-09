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Kadirli'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 7 Nisan'da tabancayla ağır yaralanan Kadirli Belediyesi Meclis Üyesi Kerim Özdoğan'ın saldırısının ardından şüpheli A.Y. tutuklandı. Özdoğan, hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kadirli Belediyesi binası yakınlarında 7 Nisan'da Kerim Özdoğan'ı tabancayla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmasını sürdürdü.

A.Y. olduğu belirlenen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Özdoğan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kadirli Belediyesi binası yakınlarında, 7 Nisan'da Kadirli Belediyesi Meclis Üyesi Kerim Özdoğan silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Özdoğan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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