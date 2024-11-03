Kadirli'de Şiddetli Yağmur ve Dolu Sebebiyle Hayat Durma Noktasına Geldi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek bazı yolları ulaşıma kapattı. Kadirli Belediyesi olay sonrası çalışmalarına başladı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve kısa süreli dolu etkili oldu. İlçede yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu. Kadirli ile Sumbas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı trafik akışında aksamalar yaşandı. Karayolu su birikintisinden dolayı kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.