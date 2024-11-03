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Kadirli'de Şiddetli Yağmur ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kadirli'de Şiddetli Yağmur ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sokakları suyla doldurdu ve trafikte aksamalar yaşandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve kısa süreli dolu etkili oldu. İlçede yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu. Kadirli ile Sumbas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı trafik akışında aksamalar yaşandı. Karayolu su birikintisinden dolayı kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.

Haber: Efendi ERKAYIRAN,KADİRLİ,(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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