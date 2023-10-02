Kadirli'de sağanaktan etkilenen mahallelerde çalışma yapıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dün etkili olan sağanakta zarar gören mahallelerde temizlik çalışması yürütüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dün etkili olan sağanakta zarar gören mahallelerde temizlik çalışması yürütüldü.

Kadirli Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliğinde, yağış nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği Yeni, Cemalpaşa, Pazar ve Şehit Kansu Küçükateş mahallelerinde temizlik yapıldı.

Ekipler, bağlantı yollarında da onarım çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, zarar gören alanları inceledi, görüştüğü vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.