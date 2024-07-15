Kadirli'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağışla birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarına su doldu.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışıyor.