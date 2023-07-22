Kadirli'de Otomobil Kazası: Çocuklar Açılan Kapıdan Yola Savruldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, arkadan gelen otomobilin çarptığı araçtaki çocuklar, açılan kapıdan yola savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadan gelen otomobilin çarptığı araçtaki çocukların açılan kapıdan yola savrulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Dün Kamil Kara Bulvarı'nda seyreden bir otomobile, kavşakta sola manevra yaparken arkadan gelen araç çarptı.
Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan 3 çocuk, açılan kapıdan yola savruldu.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı ve çocukların yola savrulması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel