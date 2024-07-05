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Kadirli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Koçlu Yolu Akarca mevkisinde meydana geldi. Mahmut Acarca yönetimindeki 80 KL 095 plakalı otomobil, Ramazan K. yönetimindeki 80 LH 434 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut Acarca, eşi Fatma Acarca ve Ramazan K. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Acarca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Mahmut Acarca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Kadirli trafik Güncel Haberler

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