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Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Özkan Gül'ün (53) kullandığı 46 N 0278 plakalı otomobil, Kadirli- Osmaniye kara yolunun Karabacak mevkisinde karşı yönden gelen N.A. idaresindeki 34 GBC 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gül, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Özkan Gül Osmaniye Güncel Haberler

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