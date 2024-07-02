Kadirli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Koçlu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Koçlu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Şefliği ve Osmaniye Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması da yaptı.
Bölgede, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.