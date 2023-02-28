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Kadirli'de orman yangını (2)

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Kadirli'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kızyusuflu köyünün dağlık bölgesinde 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kızyusuflu köyünün dağlık bölgesinde 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor. Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerinin 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 8 dönümlük alan zarar gördü.

Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

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