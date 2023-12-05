Kadirli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Gökhan Çelik idaresindeki 33 ACK 789 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Caner T. yönetimindeki 80 KZ 932 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Çelik, kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Caner T. gözaltına alındı.