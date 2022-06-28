Kadirli'de marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı Kadirli ilçesinde, marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı. Kadirli ilçesinde, marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, zincir marketlerde satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırmasıyla tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluklarını kontrol etti. Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Kıvrak, fiyat ve stok denetimlerinin artarak devam edeceğini belirtti. AA / Menderes Özat - Güncel Güncel Haberler

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