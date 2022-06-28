Kadirli'de marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadirli'de marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı

AA - Menderes Özat - Güncel
Kadirli'de marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı

Kadirli ilçesinde, marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı.

Kadirli ilçesinde, marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, zincir marketlerde satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırmasıyla tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluklarını kontrol etti.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Kıvrak, fiyat ve stok denetimlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

AA / Menderes Özat - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title