Kadirli'de Market Denetimi: Cezai İşlem Uygulanan İş Yeri Sayısı Belli Oldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 iş yerine cezai işlem uygulandı, 3 iş yerine uyarıda bulunuldu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Belediye Zabıta Müdürü Cezmi Aydın'ın katılımıyla yapılan denetimde görevliler, ürünlerin son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti.
Denetimlerde 2 iş yerine cezai işlem uygulandı, 3 iş yerine uyarıda bulunuldu.???????