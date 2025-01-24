Kadirli'de Market Denetimi: 6 İşletmeye 29 Bin Lira Ceza
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde yaptığı denetimlerde gramaj, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini kontrol etti. Kurallara uymayan 6 işletmeye toplam 29 bin 530 lira ceza uygulandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde satılan ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.
Denetimde, kurallara uymadıkları belirlenen 6 işletmeye toplam 29 bin 530 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel