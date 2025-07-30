Kadirli'de Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı

Kadirli'de Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kum yüklü bir kamyonun refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu devrilmesiyle şoför yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 80 EN 095 plakalı kum yüklü kamyon, refüje çıkıp ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kadir K.'yi, itfaiyeciler kurtardı. Yaralanan Kadir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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