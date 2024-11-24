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Kadirli'de Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Sürücüler Kurtarıldı

Kadirli'de Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Sürücüler Kurtarıldı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, itfaiye ve özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol açma çalışmalarının sürdüğü bölgede, kar lastiği ve zincir kullanmadan yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, itfaiye ve özel idare ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kösepınarı köyünde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar lastiği ve zincirsiz yola çıkan sürücüler, köy merkezini diğer yerleşim yerlerine bağlayan yollarda biriken kar nedeniyle mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve İl Özel İdareye bağlı ekipler, mahsur kalan araçları halat yardımıyla çekerek kurtardı.

Bölgede yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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