Kadirli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin yüksek kesimlerine dün gece kar yağışı düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından köyler beyaza bürünürken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalar yürüttü.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, uzun yıllardır merkezine kar yağmayan ilçenin yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kar nedeniyle köyler beyaza büründü. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma yaptı.
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel