Haberler

Kadirli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin yüksek kesimlerine dün gece kar yağışı düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından köyler beyaza bürünürken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalar yürüttü.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
