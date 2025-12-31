Kadirli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, uzun yıllardır merkezine kar yağmayan ilçenin yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kar nedeniyle köyler beyaza büründü. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma yaptı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),