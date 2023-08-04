Kadirli'de Kamyonet-Motosiklet Çarpışması: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.