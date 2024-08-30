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Kadirli'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada baba ve kız hayatını kaybederken, anne, oğul ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki baba Yusuf Kırköse (39) ve kızı Fatma (9) hayatını kaybetti, anne Şahande ve oğlu Aybars (5) ile kamyonet sürücüsü Zekeriya K., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Kırköse yönetimindeki otomobil, Zekeriya K.'nın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki araçta sıkışanların bulundukları yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Otomobilden çıkarılan sürücü Yusuf Kırköse ve kızı Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı çıkarılan anne Şahande Kırköse ve oğlu Aybars ile yaralı kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden baba- kızın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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