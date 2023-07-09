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Kadirli'de Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Kadirli'de Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kadirli-Andırın kara yolu Kesim köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

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