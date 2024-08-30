Kadirli'de Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AEC 180 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Yaran Kırköse (9) ile Yusuf Kırköse (39) kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.