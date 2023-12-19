Kadirli'de Kaçak Sigara Operasyonu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde 47 bin 500 makaron ve 47,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinde 47 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Savrun Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 47 bin 500 makaron ve 47,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Y.C, emniyete götürüldü.