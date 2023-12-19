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Kadirli'de Kaçak Sigara Operasyonu

19 Aralık 2023 11:29 Güncelleme: 11:30 Abone Ol

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde 47 bin 500 makaron ve 47,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.