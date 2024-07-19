Kadirli'de Hint keneviri yetiştiricisi yakalandı
Kadirli ilçesinde bir şüpheli, tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K'nin İlbistanlı köyündeki mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Tarlada yapılan aramada ekili bir miktar Hint keneviri ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Kadirli ilçesinde tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K'nin İlbistanlı köyündeki mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tarlada yapılan aramada ekili bir miktar Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.