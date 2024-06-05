Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda düzenlenen sergide, kadınların dokuma, dikiş nakış, örgü ve sıfır atık başta olmak üzere birçok alanda yıl boyunca yaptığı eserler tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Kadirli Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Remzi Beyoğlu, düzenledikleri eğitimlerle insanların meslek sahibi olmasına önemli katkıda bulunduklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenme kurumlarının felsefesinin her zaman eğitim olduğunu belirten Beyoğlu, "Açılan kurslarımızda hangi yaşta olursa olsun vatandaşlarımıza ciddi bir eğitim imkanı sunulmaktadır. Yıl boyunca birbirinden önemli kursları açarak gençlere ve kursiyerlere önemli katkımız olmaktadır." diye konuştu.

Etkinliğe, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Vekili Yılmaz Sarıakçalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ve vatandaşlar katıldı.