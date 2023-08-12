Kadirli'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.