Kadirli'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Henüz sürücüleri ile plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel