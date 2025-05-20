Kadirli'de 'Geçmişten Geleceğe Milli Kültür' Sergisi Açıldı
Kadirli ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda, ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen 'Geçmişten Geleceğe Milli Kültür' sergisi, geçmişte kullanılan 750 eşya ile açıldı. Sergi, 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı.
Cengiz Topel İlkokulu'nda, öğrenciler tarafından geçmişte kullanılan kıyafet, eşya ve oyuncaklar toplandı.
Okulun 2. sınıf öğrencilerince toplanan eşyalarla "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" adlı sergi açıldı.
Sınıf öğretmeni Sakine Çakar, öğrencilerin geçmişte kullanılan eşya ve ürünleri geleceğe aktarması amacıyla hazırlanan sergide 750 ürünün bulunduğunu belirtti.
Serginin 5 gün boyunca ziyarete açık kalacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel