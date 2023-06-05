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Kadirli'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Kadirli'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan öğrencilerle bir araya gelerek çevre temizliği yaptılar. Etkinlik sonunda çevre temalı yarışmada dereceye giren okullara ödül verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Levent Sağmen Sokağı'nda başlayan etkinlikte Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, öğrencilerle bir araya geldi.

Hüseyin Kabasakal Parkı'na yürüyen katılımcılar, cadde, sokak ve parklardaki atıkları topladı.

Bakır, etkinlikteki konuşmasında, çevreyi koruma bilincini genç kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Programın sonunda çevre temalı yarışmada dereceye giren okullara ödül verildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Dünya Çevre Günü Vehbi Bakır Osmaniye Güncel Haberler

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