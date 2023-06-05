Kadirli'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan öğrencilerle bir araya gelerek çevre temizliği yaptılar. Etkinlik sonunda çevre temalı yarışmada dereceye giren okullara ödül verildi.