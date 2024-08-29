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Kadirli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bahadırlı köyü Hacıabdiler Mevkisi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bahadırlı köyü Hacıabdiler Mevkisi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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