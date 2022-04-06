Kadirli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi - Haberler

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Kadirli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

AA - Menderes Özat - Güncel
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Kadirli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

Kadirli Kaymakamlığınca bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi.

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Kadirli Kaymakamlığınca bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi.

Kaymakam Vehbi Bakır, Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, bağımlılık sorunun çözümünde insanların daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.

Ailelerden çocuklarına biraz daha fazla zaman ayırmasını isteyen Bakır, asıl sorunun geçirilen güzel ve kaliteli zamanın az olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Bağımlıkla ilgili çeşitli sunumların yapıldığı çalıştaya, Belediye Başkanı Vekili Hakan Semercioğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Vehbi Bakır, Kadirli, Güncel, Haberler

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