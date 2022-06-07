Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 50 şüpheliden 12'si tutuklandı - Haberler

Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 50 şüpheliden 12'si tutuklandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 50 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 50 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.
Uygulamada bir miktar uyuşturucu, 8 tabanca, 3 bıçak, 1 tüfek, fişek ve mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden 17'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
AA / Menderes Özat - Güncel