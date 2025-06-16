Kadirli'de 4. Lavanta ve Zeytin Çiçeği Festivali Düzenlendi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen 4. Lavanta ve Zeytin Çiçeği Festivali'nde Vali Erdinç Yılmaz lavanta hasadı yaparak çiftçileri kutladı. Festivalde lavantanın bölge tarımına kattığı değerler vurgulandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4. Lavanta ve Zeytin Çiçeği Festivali düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, Bekereci köyünde iş insanı Yunus Kandırmaz'a ait bahçede düzenlenen etkinlikte, lavanta topladı, festivale katılanlarla sohbet etti.

Burada yaptığı konuşmada Vali Yılmaz, lavantanın Akdeniz bölgesinin özellikle kıraç kesimlerine uyum sağlayan bir bitki olduğunu söyledi.

Kozmetik, ilaç ve sabun gibi birçok alanda kullanılan lavantanın alternatif bir ürün olduğunu belirten Yılmaz, "Lavantanın bizim bölgemizin coğrafi şartlarına da çok uygun bir ürün olduğunu görüyoruz. Ciddi anlamda karlı ve gelir getiren bir ürün. Çiftçimizi böyle bir ürünün yetiştirilmesine öncülük ettiği için kutluyorum. İnşallah hayırlı ve bereketli kazançlar elde etmesini diliyorum." dedi.

Üretici Yunus Kandırmaz da geçen yıla oranla bu yıl hava şartları ve bakım çalışmaları sonrası verimden çok memnun olduğunu kaydetti.

Festivale, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, il ve ilçe kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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