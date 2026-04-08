Kadirli'de 2 kişinin öldüğü sel felaketinin izleri siliniyor / Dron ve ek görüntüler

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu otomobilleriyle sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, 127 ev ile 21 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 5 saat etkisini sürdüren selde yüzlerce araç da su altında kaldı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmasını sürdürüyor.

İlçenin kırsal kesimlerinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak, ilçe merkezinde saat 19.00'da sele döndü. Savrun Çayı'na dökülen ve ilçe merkezindeki 7 Mart, Devrişpaşa ve Dere mahallelerinden geçen Bülbül Deresi taştı. Sele dönen taşkın, dere kenarındaki, minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı. Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle de ilçe merkezinde yer yer 5 metreye bulan sel oldu. Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu'nun (66) içinde olduğu 33 VFS 22 plakalı otomobil de sel sularına kapıldı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bahçesine sürüklenen otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya gömüldü. Otomobilden çıkamayan Hüseyin Kul ile Fatih Ambarcıoğlu hayatını kaybetti. Belediye ekipleri tarafından güçlükle otomobilden çıkartılan cenazeler Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine etti.

5 SAAT ETKİLİ OLDU

Ekiplerin dere yatağının farklı noktalarında kanal açarak müdahale etmesi sonucu suyun yönü değiştirildi. Yer yer 5 metreye kadar yükselen sel saat 23.30 sıralarında etkisini kaybetti. Bu sürede ilk belirlemelere göre 127 ev ile 21 iş yeri tamamen sular altında kaldı. Yüzlerce araç da suya gömüldü. Yağışın durması ve selin etsini kaybetmesiyle birlikte günün ilk ışıklarıyla birlikte belediye ekipleri ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmasına başladı.

SAĞANAK BEKLENİYOR

İlçe merkezinde temizlik ve tahliye çalışması sürerken, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Kadirli'de metrekareye ortalama 125 kilogram yağmur yağdığı bildirildi. Ayrıca, bugün Kadirli için saat 14.30 sıralarında sağanak uyarısında bulundu.

KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI OLCAR: HASAR BÜYÜK

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Bülbül Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 ev ile 21 iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini, ilçede önemli oranda hasar olduğunu, ekipleri bu konuda da çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
