Kadirli Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimi Gerçekleştirdi
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki marketlerde ürün etiketleri, gramajları ve fiyatları inceleyerek kurallara uymayan 5 işletmeye para cezası uyguladı. Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, denetimlerin süreceğini açıkladı.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.
İlçedeki marketleri inceleyen ekipler, ürünlerin etiketini, gramajını, kasa ve reyon fiyatını kontrol etti.
Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 5 işletmeye para cezası uygulandı.
Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, denetimlere devam edeceklerini bildirdi.