Üye Girişi
Haberler

Kadirli Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimi Gerçekleştirdi

Kadirli Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimi Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki marketlerde ürün etiketleri, gramajları ve fiyatları inceleyerek kurallara uymayan 5 işletmeye para cezası uyguladı. Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, denetimlerin süreceğini açıkladı.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.

İlçedeki marketleri inceleyen ekipler, ürünlerin etiketini, gramajını, kasa ve reyon fiyatını kontrol etti.

Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 5 işletmeye para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, denetimlere devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Zabıta Müdürlüğü Yerel Haberler 3-sayfa Kadirli Ekonomi Güncel Zabıta Yaşam Aydın

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı
Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! MasterChef fincan böreği tarifi! En güzel fincan böreği tarifi! fincan böreği tarifi nasıl yapılır? Fincan böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi! Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.