Kadir Şeker tahliye oldu (7)
Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
KADİR ŞEKER, EVİNE GELDİ 2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde evine geldi.
KADİR ŞEKER, EVİNE GELDİ
2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde evine geldi. Kadir Şeker, araçtan indikten sonra kendisini bekleyen yakınları ve arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra evine girdi. Baba Cengiz Şeker gazetecilere, "Biz çok acı çektik. Bu istenmeyen bir olay" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel