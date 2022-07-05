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Son dakika haberi! Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasında tutukluluğa devam kararı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, "Neredeyse Kadir öldürmediğini söyleyecek.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, "Neredeyse Kadir öldürmediğini söyleyecek. Ama bıçak onun. Rahatlıkla gidiyor elini, yüzünü yıkıyor. Ben olsam olay yerinden ayrılamam. Bu nasıl korku panik. Adalet yerini buldu. Ben buna inanıyorum. Olay öyle değildi. Baştan beri kadına şiddet diye kurtarmaya çalışıyorlardı" dedi.

'KADİRE DE ÜZÜLÜYORUM'

Baba Cengiz Duran ise, "Kadir'e de üzülüyorum. Hakim kimseye bayramı yaşatmadı. Türkiye'nin beklediği haber çıkmadı. Kadir bir katildir bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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