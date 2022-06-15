Kadir Şeker'in dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in dosyası yerel mahkemeye ulaştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince yapılan inceleme ve bozma kararının ardından, dosya Şeker'in yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, yerel mahkemenin kararı sonrası ilk olarak istinaf mahkemesine, istinaf mahkemesinin ret kararı üzerine de Yargıtay'a başvurduklarını hatırlattı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Şeker'e daha az ceza verilmesi gerektiği yönünde değerlendirme yaptığını anlatan Aladağ, "Öğrendiğimiz kadarıyla dosya bugün yerel mahkemeye ulaştı. Şu anda yerel mahkeme dosyayı değerlendirip yeniden esas alacak. Yargıtay'ın bozma kararına göre Şeker hakkında "haksız tahrik" indirimi en üst sınırdan uygulanırsa "iyi hal" indirimiyle de aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezası 10 yıla düşebilir." diye konuştu.

Aladağ, dosya için yeniden esas alındıktan sonra tarafların bir kez daha hakim karşısına çıkacağını belirtti.

Bozma kararına uyulduğu takdirde ceza miktarının düşeceğini vurgulayan Aladağ, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ve infaz hükümleri göz önünde bulundurularak tahliye edilebileceğini aktardı.

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.