Kadir Şeker'in 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı (3)

'DOĞRU KARARI VERDİLER'

Yargıtay'ın Kadir Şeker'in cezasını onamasının ardından; öldürdüğü Özgür Duran'ın Antalya'da oturan annesi Mübeyyen Güner ile kardeşi Remzi Duran (21), Kurşunlu Kent Mezarlığı'ndaki kabrine gitti. Burada dua eden Remzi Duran, "Tüm adli merciler doğru kararı verdi. Şu an mutluyuz" dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,