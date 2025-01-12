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Kadir Kanalıcı: Kürek Yapımında İhracata Başladı

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Gaziantep'te, babasına destek olmak için çocuk yaşta ahşap kürek yapımına başlayan Kadir Kanalıcı, şimdi ürettiği kürekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Mesleğini özveriyle sürdüren Kanalıcı, Avrupa'nın birçok ülkesinden de talep alıyor.

Babasına destek olmak için öğrendiği kürek yapımında ihracatçı oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te babasına destek olmak amacıyla çocuk yaşta ahşap kürek atölyesinde çıraklık yapmaya başlayan Kadir Kanalıcı, ürettiği kürekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Direkçi Pazarı'nda ahşap ustası olan babasına yardımcı olmak için henüz 13 yaşındayken okuldan arta kalan vakitlerde kürek atölyesinde çalışmaya başlayan Kadir Kanalıcı (42), önce kalfa, ardından ustalığa terfi ettiği mesleğini yıllardır özveriyle sürdürüyor. Teknolojiyle beraber eskiye dönük birçok mesleğin son demlerini yaşandığı bu süreçte ekmek küreği yapımı mesleğini Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin 81 ilindeki fırıncılara ve Avrupa ülkelerindeki pizza üretimi yapan restoranlarına gönderen Kanalıcı, baba mesleği sayesinde ustalığını sürdürüyor. Çeşitli boy ve modellerde yaptığı kürekleri yurt içindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa ülkelerindeki müşterilerine pazarlayan Kanalıcı, ekmek küreğinin fırıncılarının vazgeçilmez gereci olduğunu belirtti.

Yaptığı kaliteli ve dayanıklı ekmek küreklerini Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine gönderdiğini ifade eden Kanalıcı, Gaziantep'te fırıncılara bağlı olarak halen günümüze kadar gelen ekmek küreği yapma mesleğinin her geçen gün değer kazandığını belirtti.

"Bu mesleğe çocukken babamın yanında başladım"

Uzun yıllardır uğraş verdiği baba mesleğine sevdalı olduğunu belirten Kanalıcı, "Bu mesleğe çocukken babamın yanında başladım. 15 yıl bu işi yaptıktan sonra yaklaşık 12 yıl bu mesleğe ara verdim. Daha sonra ise farklı işlerle uğraştım. Sonra tekrar baba mesleğine başladım ve 5 yılda devam ettiriyorum. Gaziantep'te genelde okuldan sonra çocuklar babaların yanında çalışır. Biz de bütün zamanımızı babamızın atölyesine geçiriyorduk. Mesleğe bu şekilde başladık. Mesleği öğrenmemiz yıllar sürdü. Askere gidip geldikten sonra 25 yaşına kadar bu mesleği yaptım. Aralıksız 15 yıl bu mesleği yaptım. Askerden sonra İstanbul'a gittim ve mesleğe ara verdim. İstanbul'un yoğunluğu ve stresi beni çabuk yordu, tekrar Gaziantep'e gelip babam mesleğini sürdürmek istedim ve işimi yeniden kurdum" dedi.

Babasının mesleğini sürdürmekten gurur ve onur duyduğunu belirten Kanalıcı, baba mesleğini devam ettirmenin kendisine ayrı bir güç verdiğini kaydetti.

"Taş fırın olan her yere biz kürek yapıyoruz"

Yaptığı kaliteli ve dayanıklı kürekleri Almanya başta olmak üzere Fransa ve İtalya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine göndererek ürünlerini sattığını belirten Kanalıcı, "Taş fırın olan her yere biz kürek yapıyoruz. Lahmacun, pide, pizza, katmer ve baklava üretimi yapan firmalara kürek yapıyoruz. Hatta elektrikli ve doğalgazlı fırınlara da kürek yapıyoruz. Yaptığımız kürekleri Gaziantep'teki fırıncı, katmerci ve baklavacı müşterilerimize satıyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde Gaziantepli fırıncı ustaların çok olmasından dolayı bizde bu şekilde tanınıyoruz. Bizde bu şekilde tüm Türkiye'ye kürek göndermiş oluyoruz. Bazı fırıncı ustalar yurt dışına gidiyor, yurt dışından da bizden kürek istiyorlar ve aynı şekilde ustalarımız vasıtasıyla yurt dışına da kürek gönderiyoruz" diye konuştu.

Kadir Kanalıcı: Kürek Yapımında İhracata Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
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